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Рост цен на курятину в России за неделю ускорился в два раза

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 23 по 29 июня мясо кур подорожало в рознице на 1,6%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей, когда это мясо подорожало на 0,8%, рост ускорился в два раза.

По сравнению с началом года нынешние цены на 0,4% выше.

Продолжают дешеветь яйца. На минувшей неделе цены на них уменьшились на 2,1% против 2,4% за период 16-22 июня. Но это снижение пока не компенсировало предыдущий существенный рост: нынешние цены все еще на 4,1% выше, чем в начале года.

С 23 по 29 июня цены на сахарный песок повысились на 0,7%, овощные консервы для детского питания - на 0,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,4%, мороженую рыбу - на 0,5%, ржаной хлеб - на 0,3%, сыры, пшеничный хлеб и соль - на 0,2%, говядину, маргарин, подсолнечное масло, пшеничную муку, гречневую крупу и водку - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сливочное масло (-0,3%), макаронные изделия (-0,2%), баранину, кефир, ультрапастеризованное молоко, сметану, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и рис (-0,1%).

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
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