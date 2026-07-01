Оборот разработчиков ПО в России в мае вырос на 28%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в мае увеличился на 28% по сравнению с маем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с апрелем 2026 года этот показатель снизился на 0,9%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в мае составил 545,4 млрд рублей.

В январе-мае рост оборота разработчиков ПО составил 41% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, в мае увеличился на 34,4% по сравнению с маем 2025 года, а по сравнению с апрелем 2026 года - на 1,2%.

В денежном выражении их оборот в мае составил 168,5 млрд рублей.

В январе-мае показатель увеличился на 29,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года.