В России выпуск в базовых видах деятельности в мае продемонстрировал нулевой рост

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в мае 2026 года вырос на 0% в годовом выражении после роста на 1,7% в апреле, на 2,2% в марте, снижения на 2,1% в феврале и сокращения на 2,9% в январе, сообщил Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

За январь-май 2026 года выпуск по базовым видам деятельности снизился на 0,1% в годовом сравнении.

Промпроизводство в стране в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 1,9% в апреле (за январь-май - рост на 0,4%).

Грузоперевозки увеличились в мае 2026 года на 2,1% в годовом сравнении после роста на 3,4% в апреле (за январь-май снижение на 1,1%).

Оборот розничной торговли в мае в годовом выражении повысился на 7,8% после роста на 6,5% в апреле (за январь-май рост на 5,0%). Оптовая торговля в мае выросла на 2,1% после роста на 2,3% в апреле (за январь-май рост на 0,6%).

Продукции сельского хозяйства произведено в мае 2026 года на 0,2% меньше, чем годом ранее, после снижения на 0,5% в апреле (за январь-май нулевая динамика).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в мае сократился на 4,4% после снижения на 5,0% в апреле (за январь-май падение на 7,4%).

За 2025 год выпуск по базовым видам деятельности вырос на 1,8%.