Поиск

В России предпринимательская уверенность в июне снизилась и в добыче, и в обработке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях России в июне 2026 года снизился на 0,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с маем - до минус 2,9%, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июне 2026 года упал на 1,1 п.п., составив минус 2,1%.

Росстат в июне провел обследование 5,5 тысяч организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В июне 2025 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял минус 3,9%, в обрабатывающем - 0,6%.

В добыче полезных ископаемых на динамику индекса повлияло снижение доли респондентов, указавших на накопление запасов готовой продукции. В то же время увеличение позитивных оценок респондентами спроса в текущем месяце замедлило снижение индекса. Незначительные колебания оценок респондентами перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев не повлияли на индекс.

В обрабатывающих производствах на значение индекса повлияли снижение положительных оценок респондентами как в отношении спроса на продукцию в текущем месяце, так и перспектив ее выпуска в течение ближайших трех месяцев, при этом изменения оценок накопления текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей в добыче полезных ископаемых вырос на 1 п.п. и составил 63%, в обрабатывающих производствах пятый месяц подряд он сохраняется на уровне 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 15,9%), так и в обрабатывающих производствах (минус 10,2%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

 Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

 ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении, за январь-май - на 0,2%

Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

 Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

Росстат сообщил о подорожании бензина с 23 по 29 июня на 1,61%

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22%, годовая выросла до 6,01%

Дума примет поправки о предельных выплатах по имуществу в ОСАГО до конца сессии

Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

 Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

Глава ЦБ отметила рост доли компаний с госучастием в кредитных портфелях до 35%

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

 Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2900 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10225 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов