В России предпринимательская уверенность в июне снизилась и в добыче, и в обработке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях России в июне 2026 года снизился на 0,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с маем - до минус 2,9%, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июне 2026 года упал на 1,1 п.п., составив минус 2,1%.

Росстат в июне провел обследование 5,5 тысяч организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В июне 2025 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял минус 3,9%, в обрабатывающем - 0,6%.

В добыче полезных ископаемых на динамику индекса повлияло снижение доли респондентов, указавших на накопление запасов готовой продукции. В то же время увеличение позитивных оценок респондентами спроса в текущем месяце замедлило снижение индекса. Незначительные колебания оценок респондентами перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев не повлияли на индекс.

В обрабатывающих производствах на значение индекса повлияли снижение положительных оценок респондентами как в отношении спроса на продукцию в текущем месяце, так и перспектив ее выпуска в течение ближайших трех месяцев, при этом изменения оценок накопления текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей в добыче полезных ископаемых вырос на 1 п.п. и составил 63%, в обрабатывающих производствах пятый месяц подряд он сохраняется на уровне 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 15,9%), так и в обрабатывающих производствах (минус 10,2%).