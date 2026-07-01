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Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в мае 2026 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 17,1% в годовом измерении, сообщил Росстат. К апрелю показатель вырос на 24,7%. По итогам пяти месяцев рост составляет 4,4%.

Производство золотосодержащих концентратов в мае выросло на 6,1% к аналогичному месяцу прошлого года и на 25,3% к апрелю текущего. Всего за январь-май показатель вырос на 5,9%.

Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в мае упал на 22,8% год к году, хотя вырос на 13,2% к предыдущему месяцу. Общий результат за пять месяцев меньше уровня прошлого года на 25,9%.

Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат не публикует.

Ювелирных изделий из золота и серебра в мае было произведено на 22,1 млрд рублей - это на 2,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 13,5% меньше, чем в апреле текущего. С начала года рост составляет 1,7%.

Росстат
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