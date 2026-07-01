Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве за 4 месяца. снизилась до 71,8%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства - растениеводстве и животноводстве - в январе-апреле 2026 года составила 71,8%, что на 8,6 процентного пункта (п.п.) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,4%), сообщил Росстат.

Доля убыточных выросла до 28,2% с 19,6%.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в этой сфере.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств снизилась до 63,9% с 65,2% годом ранее, убыточных - выросла до 36,1% с 34,8%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 70,4%, что на 8,3 п.п меньше, чем за аналогичный период прошлого года (78,7%), убыточных - 29,6% (21,3%).

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в январе-апреле 2026 года зафиксирована на уровне 217,9 млрд рублей, что на 20,9% меньше, чем годом ранее; убыток вырос в 1,7 раза, до 62,8 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 155,1 млрд рублей (снижение на 35,1%).

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в этой сфере.

Прибыль рыболовства и рыбоводства снизилась на 26,2%, до 70,4 млрд рублей, убыток - на 36,4% до 10 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 60,4 млрд рублей (снижение на 24,2%).

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе-апреле сложилась в размере 292,2 млрд рублей, что на 22,5% меньше, чем годом ранее, убыток - 75,5 млрд рублей (рост на 36,9%). Сальдированный финансовый результат снизился на 32,7%, до 216,7 млрд рублей.

По данным Росстата, прибыль производителей пищевых продуктов в январе-апреле увеличилась на 17%, до 319,3 млрд рублей, убыток снизился на 36,5%, до 40,1 млрд рублей. Сальдированный результат вырос на треть, до 279,2 млрд рублей.

Производители напитков увеличили прибыль почти в 1,4 раза, до 74,1 млрд рублей, убыток снизили на 33,3%, до 5,2 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился почти в 1,5 раза, до 68,9 млрд рублей.

Прибыль табачной отрасли составила 52,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем год назад, убыток - 0,6 млрд рублей (снижение на 59%). Сальдированный результат вырос на 10%, до 51,6 млрд рублей.