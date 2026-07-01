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Росстат отметил рост оборота производителей компьютеров и электроники в мае на 44,7%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России в мае оборот производителей компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 44,7% к маю 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с апрелем 2026 года рост показателя составил 5,5%. В денежном выражении в мае оборот достиг 401,8 млрд рублей.

В январе-мае оборот этих организаций увеличился на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Объем отгруженной продукции производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в мае увеличился на 35,7% по сравнению с маем 2025 года.

По сравнению с апрелем 2026 года объем отгрузки в мае увеличился на 11,2%. В денежном выражении этот показатель в мае составил 384,8 млрд рублей.

В январе-мае объем отгрузки вырос на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Цены производителей компьютеров, электронных и оптических изделий на их продукцию в мае 2026 года увеличились на 4% в годовом измерении. К апрелю 2026 года цены в мае снизились на 0,5%.

В январе-мае рост цен на эту продукцию составил 3,9% к тому же периоду прошлого года.

Росстат
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