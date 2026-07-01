Рубль на "Мосбирже" заметно подорожал к юаню на нейтральных новостях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Московской бирже" рубль заметно подорожал к юаню на нейтральном новостном фоне, скорректировавшись вверх после сильного падения во вторник.

К 19:00 юань подешевел на 14,9 копейки до 11,47 рубля. В ходе торгов юань дорожал до 11,675 рубля, обновив максимум со 2 апреля.

Банк России опустил официальный курс доллара со 2 июля на 0,44 копейки, до 78,2652 рубля, и уменьшил курс евро на 9,89 копейки, до 89,1754 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) Банк России с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день.

"Рубль в среду существенно укрепился в паре с юанем, обороты торгов также заметно выросли. Полагаем, что его сегодняшний рост происходил в рамках коррекции на старте третьего квартала года. В последние дни июня на рынке наблюдался повышенный спрос на валюту со стороны спекулятивно настроенных игроков в ожидании снижения поддержки рубля со стороны Минфина и Банка России. Кроме того, рубль дешевел с учетом прогнозируемого уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров при уменьшении поступления валютной выручки, в том числе на фоне падения цен на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Альфа-банк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 87 рублей/$1 к концу 2026 года, рубля к юаню - на уровне 12,6 рубля за юань, а к концу 2027 года ожидается движение к отметке 95 рублей/$1, говорится в материале аналитиков банка. Эксперты сохраняют ожидания по ослаблению российской валюты во втором полугодии 2026 года. В пользу такого взгляда, по их мнению, есть несколько факторов.

Во-первых, с 1 июля ЦБ значительно сократит продажи валюты в рамках операций прошлых периодов, что снизит объем предложения валюты. Во-вторых, снижение профицита внешней торговли в условиях роста импорта топлива будет фактором роста спроса на валюту со стороны импортеров.

Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах снижает поддержку курса через сужение дифференциала процентных ставок. И наконец, индекс DXY находится на максимальных уровнях с мая 2025 года, а курс евро к доллару ушел на уровень 1,14 впервые с августа 2025 года; также идет рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая сейчас находится на уровне 4,5%.

"Таким образом, мы сохраняем прогноз по курсу рубля на уровне 87 рублей на конец текущего года, курс рубля к юаню составит 12,6 рубля а к концу 2027 года мы ожидаем движения рубля к отметке 95 рублей", - пишут аналитики Альфа-банка.