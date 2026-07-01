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Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае снизился на 5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Общий пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2026 года снизился на 2,3% к маю 2025 года, до 22,6 млрд пассажиро-километров (пкм), сообщается в материалах Росстата.

За январь-май показатель вырос на 1%, до 106,6 млрд пкм.

Пассажиропоток в мае сократился на 5%, составив 8,7 млн человек. За 5 месяцев показатель снизился на 2%, до 39,5 млн пассажиров.

Как сообщалось, пассажирооборот группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу") занимает около половины российского авиарынка) в мае увеличился на 5%, до 13 млрд пкм; за январь-май - на 6,1%, до 60,6 млрд пкм. Пассажиропоток группы в прошлом месяце составил 4,6 млн человек (+0,3%), за 5 месяцев - 20,9 млн (+1,4%).

Аэрофлот Росстат
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