В Сирии хотят развивать сеть морских путей в обход Ормузского пролива

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Дамаск считает выгодным развитие дорожной сети между сирийскими портами и государствами Персидского залива, которая бы шла в обход Ормузского пролива, заявил изданию The National на полях сирийско-британского бизнес-форума в Дамаске министр транспорта Сирии Яаруб Бадер.

"Мы приветствуем каждую такую инициативу (...) Мы ждем, чтобы такой интерес перерос в проекты. На протяжении своей истории Сирия играла фундаментальную роль, чтобы связывать восток и запад", - сказал он.

По его словам, сирийское правительство ждет "практических шагов" в этом направлении, однако уже самостоятельно развивает сеть шоссейных и железных дорог.

Издание напоминает, что на прошлой неделе руководство таможенной службы Сирии встречалось с представителями ОАЭ: речь шла о развитии сирийских портов, погранпереходов, свободных экономических зон.

По данным The National, в апреле, Сирия, Турция и Иордания согласились развивать транспортный коридор "север-юг", с возможностью соединить его с железнодорожными дорогами Саудовской Аравии.

Вместе с тем в Сирии усиливают влияние ОАЭ. Ранее компания DP World со штаб-квартирой в Дубае начала операции в сирийском порту Тартус, которые включают в себя модернизацию портовой инфраструктуры на $800 млн.