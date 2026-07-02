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Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского

Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского
Вход в здание Лондонской фондовой биржи
Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги среды в минусе, исключением стал германский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,38% - до 639,31 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,18%, французский CAC 40 - 0,79%, итальянский FTSE MIB - 0,15%, испанский IBEX 35 - 0,34%. Германский DAX прибавил 0,18%.

Инвесторы следили за ежегодным форумом Европейского центрального банка (ЕЦБ), проходящим в португальском городе Синтра. В среду на нем выступали председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш, президент ЕЦБ Кристин Лагард и глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Все они отметили ослабление проинфляционных рисков после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, повлекшего постепенное восстановление поставок нефти через Ормузский пролив и падение цен на энергоресурсы.

"Ожидания в отношении инфляции снизились..., проинфляционные риски ослабли", - заявил Уорш, подтвердив намерение Федрезерва вернуть годовую инфляцию в Штатах к целевым 2%.

"Мы обеспечим ценовую стабильность в США", - сказал он, добавив, что выработать стратегию и тактику для достижения этой цели еще предстоит.

"Повышательные риски для инфляции и понижательные риски для экономического роста, возможно, стали более сбалансированными. Мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения ценовой стабильности", - отметила Кристин Лагард, пообещав, что ЦБ еврозоны не позволит инфляционному джинну вырваться из бутылки.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли обратил внимание на наличие признаков ослабления экономики Великобритании, но при этом исключил смягчение ДКП в ближайшем будущем.

"От нас ожидают уменьшения ставки в этом году, и это не лишено оснований в контексте ослабления экономики, - сказал он. - Сейчас такой вариант не рассматривается".

Опубликованные в среду предварительные данные указали на замедление инфляции в еврозоне в прошлом месяце. Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 3,2% в мае. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема на 3%.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx 600 стали предоставляющая услуги аутсорсинга в сфере обслуживания клиентов Teleperformance (+9,1%), производитель медицинского оборудования Tecan Group (+8,5%) и оператор онлайн-портала для сделок с недвижимостью Hemnet Group (+8%).

На торгах в Лондоне Rightmove увеличила рыночную стоимость на 5,4%, Babcock International - на 5,2%, Coca-Cola Europacific Partners - на 4,8%, в Париже сильный подъем котировок продемонстрировали EssilorLuxottica (на 5,5%), Renault (на 4,8%) и Stellantis (на 3,3%).

Стоимость акций германских производителей спортивной одежды Adidas и Puma выросла на 0,9% и 1,6% соответственно вопреки опасениям относительно перспектив рынка, порожденным осторожным прогнозом продаж, представленным американским конкурентом Nike.

Бумаги горнодобывающих Fresnillo и Endeavour Mining подорожали на 1,9% и 4,1% соответственно, несмотря на снижение цен на золото.

Капитализация Saab поднялась на 3,3% после того, как шведский производитель военной техники подписал контракт на поставку 16 истребителей Gripen E на сумму около $2,5 млрд.

Наибольшее падение в сводном индексе показали представители полупроводникового сектора ASML Holding (-4,6%) и Infineon Technologies (-4,6%), а также телекоммуникационная Orange (-4,5%).

Котировки Associated British Foods снизились на 3,2% после того, как ритейлер объявил, что по-прежнему ожидает снижения прибыли в текущем фингоду.

Стоимость акций Schneider Electric уменьшилась на 3,1% на новости, что французская компания покупает нидерландского поставщика промышленных данных и ИИ-софта Cognite за $3,1 млрд.

Бумаги испанской Telefonica подешевели на 1,7% после сообщений, что Banco Bilbao Vizcaya Argentaria сократил свою долю в телекоммуникационной компании до менее 2% с 5%.

Заметные потери понесли также нефтяные компании BP Plc (-2,5%), Shell (-1,4%), TotalEnergies (-3,1%) и Equinor (-1%).

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