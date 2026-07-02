Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились более существенно.

Трейдеры оценивали новости о ходе переговоров между США и Ираном, статданные по американской экономике и заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

Президент США Дональд Трамп сказал, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в среду, показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 53,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал сохранение индикатора на майском уровне.

Несмотря на снижение, ISM Manufacturing остается уверенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте активности в секторе.

Глава Федрезерва Уорш на форуме в Синтре фактически повторил слова, прозвучавшие в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания ФРС. Он отметил неуместность прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики и отказался озвучивать свое мнение о перспективах американской экономики.

Уорш также отметил снижение рисков для ценовой стабильности за последнее время и заявил, что нацелен на обеспечение ценовой стабильности в СШA.

Трейдеры ждут публикации июньских данных о состоянии американского рынка труда. Они выйдут в четверг, а не в пятницу, как обычно, поскольку 3 июля в Штатах является выходным днем в связи с праздником по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

Отчет отраслевой компании ADP, обнародованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце до 98 тыс. по сравнению со 122 тыс. в мае.

Лидерами снижения в Dow Jones в среду стали акции Caterpillar Inc. (-6,9%), Walmart Inc. (-3,9%) и Merck & Co. Inc. (-2,4%).

Котировки бумаг чип-мейкеров Micron Technology Inc., Intel Corp. и Nvidia Corp. потеряли в цене 10,6%, 9% и 1,3% соответственно.

Стоимость акций Alcoa Corp., объявившей о покупке алюминиевых активов австралийской South32 за $5,6 млрд, упала на 8,9%.

Лидерами роста в Dow Jones стали бумаги Nike Inc. (+4,9%), Salesforce Inc. (+4,2%) и Microsoft Corp. (+3%).

Акции Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 8,8%. Компания планирует запустить бизнес в сфере облачной инфраструктуры, который будет предоставлять клиентам доступ к вычислительным мощностям и ИИ-моделям, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Капитализация General Mills Inc. поднялась на 8,5%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,03% - до 52305,24 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,22% - до 7483,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,66%, составив 26040,03 пункта.