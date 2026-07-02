Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, факторами давления выступают ухудшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent откатился ниже $71 за баррель), а также усилившиеся опасения паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2344,02 пункта (-0,02%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Группы компаний ПИК" (-2,1%), АФК "Система" (-1,2%), "Северстали" (-0,5%), но подросли акции "АЛРОСА" (+1,1%), "Норникеля" (+0,5%), "МТС" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составляет 78,2652 руб. (-0,44 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Русала" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали акции Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно.

Исходя из данных за 29 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась также до 6,01% с 5,82% на 22 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2026 года ВВП РФ, по оценке ведомства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза. ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров, рынок акций притормозил с коррекционным ростом, снижение цен на нефть ограничивает спрос на акции. Данные Росстата показали ускорение недельного роста потребительских цен, что усиливает ожидания более осторожного снижения ставки ЦБ.

Дополнительным фактором неопределенности остается политический фон. Рынок продолжает учитывать санкционные риски, отсутствие заметного прогресса по внешнеполитическим вопросам и сообщения об ударах по инфраструктуре, которые поддерживают опасения вокруг энергетики, логистики и топливного рынка. Тем временем вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что перебои на внутреннем топливном рынке носят локальный характер и связаны с изменениями логистики поставок, при этом страна обеспечена запасами бензина и дизельного топлива.

Давление на нефтяные цены на мировом рынке оказывают сигналы о продолжении американо-иранских переговоров, восстановление движения танкеров через Ормузский пролив и ожидания роста квот ОПЕК+ в июле. При сохранении негативного новостного фона индекс Мосбиржи может достичь уровня поддержки в районе 2330 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов, считает Шаров.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ опасается ужесточения ДКП Банком России, что сдерживает покупателей.

Вышедшее в среду резюме обсуждения решения по ключевой ставке от 19 июня показало, что "ястребиные" настроения задавали тон всему прошедшему заседанию совета директоров, результатом которых стало снижение ставки всего на 0,25 процентного пункта. ЦБ РФ не исключает пересмотра прогноза по траектории ключевой ставки к следующему заседанию совета директоров 24 июля в сторону повышения, в том числе регулятор не исключает даже возможность временного повышения ставки, отмечает аналитик.

Это означает, что ЦБ РФ, скорее всего, уже готов пересмотреть прогноз ключевой ставки на 2026-2027 годы в сторону повышения, подняв, возможно, нижнюю границу прогноза до 13% годовых. Самым вероятным вариантом решения по ключевой ставке 24 июля станет ее сохранение на паузе. Возобновление снижения ключевой ставки произойдет не ранее начала осени, когда инфляция начнет замедляться на фоне улучшения ситуации на топливном рынке и осенней плодоовощной дефляции. Значит, скорее всего, рост фондового рынка будет перенесен на осень, полагает Мильчакова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,03-0,7% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали новости о ходе переговоров между США и Ираном, статданные по американской экономике и заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

Руководитель американского ЦБ фактически повторил слова, прозвучавшие в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания ФРС. Он отметил неуместность прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики и отказался озвучивать свое мнение о перспективах американской экономики. Уорш также отметил снижение рисков для ценовой стабильности за последнее время и заявил, что нацелен на обеспечение ценовой стабильности в СШA.

Президент США Дональд Трамп сказал, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в среду, показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 53,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал сохранение индикатора на майском уровне.

Несмотря на снижение, ISM Manufacturing остается уверенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте активности в секторе.

Трейдеры ждут публикации июньских данных о состоянии американского рынка труда. Они выйдут в четверг, а не в пятницу, как обычно, поскольку 3 июля в Штатах является выходным днем в связи с праздником по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

Отчет отраслевой компании ADP, обнародованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце до 98 тыс. по сравнению со 122 тыс. в мае.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 4,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng подрос на 1,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж на новостях о восстановлении прохода судов через Ормузский пролив на фоне успешных переговоров США и Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в четверг составила $70,78 за баррель (-1,1%), августовская цена фьючерса на WTI - $67,74 за баррель (-1,2%).