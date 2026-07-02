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Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге 2 июля в рамках Финансового конгресса Банка России проходит сессия "Цифровой рубль: новые этапы развития". На мероприятии обсуждается, как выглядит будущее сервисов на базе цифрового рубля, какие направления развития платформы могут дать дополнительные выгоды для экономики, какова роль банков и чего не хватает гражданам и бизнесу в функциональности цифрового рубля.

Модератор — заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Спикеры: Борис Ведерников (Банк Точка), Денис Додон (Альфа-Банк), Дмитрий Дубынин (НСПК), Екатерина Елманова (Россельхозбанк), Илья Иванинский (Центральный Университет), Игорь Кудинов (Университет ИТМО), Игорь Острейко (Банк ВТБ).

"Интерфакс" является генеральным информационным партнером конгресса и ведет видеотрансляцию сессии:

Финансовый конгресс
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