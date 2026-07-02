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Банк России не связывает падение фондового рынка с продажами бумаг нерезидентов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России не считает, что недавнее затяжное падение российского фондового рынка вызвано продажами бумаг, принадлежащих нерезидентам.

"Нет, к фундаментальным факторам ту причину, которую вы назвали, я не отнес бы", - заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя негативную динамику на фондовом рынке, отмечала, что не считает текущую ситуацию экстраординарной и не видит оснований для какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов.

Банк России Владимир Чистюхин Эльвира Набиуллина
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