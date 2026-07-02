Пивовары РФ прогнозируют "уход в тень" части рынка при дальнейшем росте акцизов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Существенный рост акцизов на пиво, который наблюдается в последние годы, привел к снижению производства этой продукции. Дальнейшее повышение акцизов грозит уходом части производства в теневой сектор.

Такая возможность была не исключена на заседании Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли, которое состоялось в рамках первого отраслевого форума "Пиво России: наследие и современность".

"Участники заседания в числе других обсудили вопросы акцизной политики. Было подчеркнуто, что в текущих экономических условиях для отрасли особенно важно сохранить предсказуемую налоговую среду. Чрезмерный рост акцизной нагрузки уже стал одной из причин сокращения легального производства с начала 2026 года и, в случае продолжения, рискует привести к дальнейшим потерям", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

По мнению представителей рынка, увеличение ставок акциза, в том числе на отдельные категории пивоваренной продукции, стимулирует уход производителей в тень, противоречит задачам развития отрасли, сдерживает инвестиции и приводит к существенным экономическим потерям для государства и участников рынка.

Согласно пресс-релизу, пивоваренные предприятия уплатили за 2025 год 262,8 млрд рублей акцизов в региональные бюджеты, сохранив статус крупнейших налогоплательщиков в бюджеты ряда субъектов РФ. "Одно рабочее место в пивоварении создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях, включая сельское хозяйство, переработку, производство упаковки, логистику, транспорт, торговлю", - говорится в сообщении.

"Считаем важным искать совместные сбалансированные решения, учитывающие интересы бизнеса, государства и потребителей. У отрасли есть предложения по улучшению регулирования, мы открыты к диалогу с государством. Сегодня пиво-безалкогольная отрасль испытывает серьезное давление, и отношение к ней должно меняться в сторону понимания ее вклада не только в экономику, но и в борьбу с алкоголизацией населения", - заявил председатель совета Таймураз Боллоев, процитированный в сообщении.

Совет по развитию пиво-безалкогольной отрасли создан в 2025 году по инициативе компании "Балтика" как экспертно-консультационная площадка, объединяющая производителей и экспертов отрасли. Его ключевая задача - выработка предложений по развитию индустрии, консолидация участников рынка и формирование благоприятных условий для развития пивоварения в России. В состав Совета входят участники пиво-безалкогольной отрасли и ведущие эксперты индустрии.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-мае производство пива в РФ снизилось на 2,5%, до 309,5 млн декалитров (дал), пивных напитков - на 5,7%, до 46,4 млн дал.