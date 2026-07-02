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NASA заплатило "Роскосмосу" за доставку астронавтов на МКС за 18 лет более $3,6 млрд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более $3,6 млрд было потрачено NASA с 2006 по 2024 год на покупку у "Роскосмоса" мест в кораблях "Союз" для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), говорится в отчете генерального инспектора NASA. Очет опубликован на сайте агентства.

"В период с 2006 по 2024 год NASA закупило 68 мест на "Союзах" на сумму более 3,6 млрд долларов для доставки астронавтов и астронавтов партнеров на станцию и обратно", - говорится в документе.

С начала эксплуатации станции NASA использовало для доставки астронавтов космический корабль Space Shuttle. После вывода из эксплуатации этого корабля в 2011 году агентство полагалось исключительно на корабли "Союз".

После 2017 года, когда американские компании первоначально планировали начать коммерческие пилотируемые полеты, NASA заключило контракт на 12 дополнительных мест в "Союзах" стоимостью примерно $1 млрд (или в среднем $79,7 млн за место).

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Crew Dragon NASA SpaceX МКС Роскосмос Союз США
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