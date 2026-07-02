"Газпрому" разрешили оставить 1 независимого члена СД до перевыборов в 2028 г. без последствий для листинга

Соответствующий указ подписан президентом РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" может не соблюдать норму по числу независимых директоров в совете директоров до конца июля 2028 года без последствий для уровня листинга.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал соответствующий указ № 469 "О временных мерах, связанных с публичным обращением ценных бумаг". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он устанавливает, что к "Газпрому" (документ определяет компанию как собственника Единой системы газоснабжения, стратегическое АО) не применяются требования закона "О рынке ценных бумаг" к количеству независимых директоров в составе совета директоров и количеству независимых директоров в комитетах СД.

Новая норма действует "впредь до внесения изменений в ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также до 31 июля 2028 года включительно. До середины 2028 года продолжаются полномочия совета директоров ПАО "Газпром", который был избран летом 2025 года на трёхлетний срок.

Сейчас у "Газпрома" остался один независимый директор - ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Ранее статус независимого директора имел ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов, но он входит в СД с 2013 года, а один из критериев независимости - участие в составе совета не более 12 лет непрерывно.

Акции "Газпрома" являются одними из наиболее ликвидных инструментов российского фондового рынка. Акции компании занимают наибольший удельный вес в индексах РТС и МосБиржи. Акции "Газпрома" включены в первый (высший) уровень листинга на российских фондовых биржах - ПАО "Московская Биржа" и ПАО "СПБ Биржа".