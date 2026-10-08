Германия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год сразу до 1,3%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минэкономики Германии существенно повысило прогноз роста экономики страны на 2026 год после более сильной, чем ожидалось, динамики ВВП в первом полугодии.

Высокие объемы экспорта, а также увеличение государственных расходов позволили нивелировать последствия слабой потребительской активности для экономики.

По новому прогнозу, ВВП Германии увеличится на 1,3% в 2026 году и на 1,1% в 2027 году. Предыдущие прогнозы, опубликованные в апреле, предполагали рост на 0,5% и 0,9% соответственно.

Повышение ВВП на 1,3% стало бы максимальным с 2017 года.

"Экономика Германии вышла на траекторию роста и оказалась более устойчивой, чем ожидалось, - заявило Минэкономики. - Дальнейшая экономическая динамика будет зависеть главным образом от хода конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине".

Ведомство ожидает, что дополнительный импульс росту в этом году придаст внешняя торговля. Государственные расходы на инфраструктуру и оборону, финансируемые за счет заимствований, как ожидается, также продолжат поддерживать экономику в ближайшие годы.

При этом потребительская активность, вероятно, останется сдержанной из-за роста цен, а частные инвестиции будут восстанавливаться лишь постепенно, отмечается в сообщении.

Прогноз ведомства на 2028 год предполагает замедление роста ВВП Германии до 0,6%.