Ведущие исследовательские институты ФРГ улучшили прогноз роста ВВП страны в 2026-27 гг.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ведущие исследовательские институты Германии улучшили прогноз роста ВВП страны на текущий и следующий год, сообщает издание Handelsblatt.

Согласно обновленным прогнозам, экономика ФРГ в 2026 году вырастет на 1,3%, тогда как весной ожидалось повышение всего на 0,6%.

В 2027 году теперь предполагается подъем на 1,1% по сравнению с предыдущей оценкой в 0,9%.

Эксперты отмечают, что последствия геополитических кризисов ослабли, а стимулы от увеличения государственных расходов на оборону и инфраструктуру работают.

Прогноз подготовлен мюнхенским Институтом экономических исследований (Ifo), Институтом мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальским институтом экономических исследований в Эссене (RWI), Институтом экономических исследований в Галле (IWH) и Немецким институтом экономических исследований в Берлине (DIW).