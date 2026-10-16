Страховые полисы "Яндекса" покрывают в том числе риски террористических атак

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Страховые полисы "Яндекса" покрывают в том числе риски террористических атак, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками. Полисы покрывают в том числе и террористические атаки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса". Детали страхового покрытия и условия договоров компания не раскрывает.

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что незадолго до атак на дата-центры "Яндекса" часть инфраструктуры компании была застрахована в "Согазе" и "Ингосстрахе", но к моменту атак покрытие террористических рисков уже закончилось, а продлить его компания не успела.

Эту информацию в пресс-службе "Яндекса" назвали не соответствующей действительности.

С 8 по 11 октября в результате атак беспилотников пострадали ЦОДы "Яндекса" в Рязанской области, Калуге и Владимире.