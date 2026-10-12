Глава Минцифры заявил, что вопрос защиты объектов IT-инфраструктуры решается

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вопросы защиты объектов IT-инфраструктуры решаются, но тот факт, что сервисы сохраняют работоспособность и после атак на дата-центры, говорит о проведенной работе по их резервированию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Конечно, "Яндекс" столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов", - сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Госдумы в понедельник.

"Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению (мощностей - ИФ). Конечно атаки по масштабу - мы все это в режиме реального времени отслеживали - были беспрецедентными. И конечно, сейчас вся отрасль помогает решать (возникшие в результате атак на ЦОДы "Яндекса" проблемы - ИФ)", - заявил министр.

Утром в воскресенье "Яндекс" сообщил о том, что в дата-центре компании во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа ЦОД полностью остановлена.

ЦОД во Владимире - третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.