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Якутия планирует бюджет на 2027-2029 гг. исходя из отсутствия дивидендов "АЛРОСА"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Республика Саха (Якутия) планирует бюджет на 2027-2029 гг. исходя из отсутствия дивидендов "АЛРОСА" в этот период, заявил исполняющий обязанности министра финансов региона Иван Алексеев в ходе публичных слушаний по бюджету в Государственном собрании (Ил Тумэн).

Отвечая на вопрос о доле "АЛРОСА" в доходах бюджета, Алексеев заявил, что "дивиденды на ближайшие три года не планируются".

В прежние годы компания формировала около 60% доходов бюджета Якутии, сейчас доля сократится.

"Компания является нашим ключевым налогоплательщиком, причем не только государственного бюджета республики, но и местных бюджетов, где она работает", - сказал и. о. министра. Налог на добычу алмазов поступает в бюджет Якутии полностью.

Якутия владеет 25% акций "АЛРОСА", еще 8% принадлежат муниципальным районам (улусам) республики.

Якутия АЛРОСА
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