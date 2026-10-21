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Набсовет АЛРОСА 23 октября утвердит новую редакцию дивидендной политики

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" 23 октября утвердит новую редакцию положения о дивидендной политике, сообщила компания.

Действующая дивидендная политика была принята в марте 2021 года, согласно ей базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). При отрицательном чистом долге компания выплачивает 100% FCF, при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" до 1,0х - от 70% до 100% FCF. При коэффициенте "чистый долг/EBITDA" не выше 1,5х компания выплачивает минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за год. Актуальный коэффициент, согласно данным на 30 июня 2026 года, составляет 3,2x, годом ранее был 1,2x.

Крупный акционер "АЛРОСА" - Якутия, около 60% доходов бюджета которой формирует "АЛРОСА", - не ожидает дивидендов в период 2027-2029 годы. Республика планирует бюджет на этот период исходя из отсутствия дивидендов "АЛРОСА" в этот период.

"АЛРОСА" на фоне затяжного кризиса в алмазной отрасли не выплачивала финальные дивиденды за 2024 год, а также промежуточные и финальные за 2025 год, получив отрицательный свободный денежный поток. Компания в конце 2024 года объявляла о сокращении расходов на персонал на 10%, в 2025 году приостановила добычу на наименее рентабельных активах, а в этом году заявила об оптимизации фонда оплаты труда (ФОТ).

Якутия владеет 25% акций "АЛРОСА", еще 8% принадлежат муниципальным районам (улусам) республики. У госудерства в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА". Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.

АЛРОСА Якутия Росимущество
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