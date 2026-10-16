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Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%, как и ожидалось

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,8% в годовом выражении, максимальными темпами с сентября 2023 года, по окончательным данным Eurostat.

Инфляция ускорилась с 3,2% в августе.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в валютном блоке в сентябре подскочила на 18,9% в годовом выражении (+14,3% в августе) - максимальными темпами с января 2023 года - на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Повышение цен на услуги ускорилось до 3,2% с 3% месяцем ранее, на продукты питания, алкоголь и табачные изделия - до 1,3% с 1,1%, на промышленные товары -замедлилось до 1,1% с 1,2% в августе.

Базовая инфляция (потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, индекс CPI Core) ускорилась до 2,5% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,6% после повышения на 0,4% в августе.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за октябрь будут обнародованы 4 ноября.

Eurostat еврозона Ближний Восток
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