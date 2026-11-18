Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась максимума за три года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В еврозоне в октябре потребительские цены выросла на 4% в годовом выражении, максимальными темпами с сентября 2023 года, по окончательным данным Eurostat.

Инфляция ускорилась с 3,8% в сентябре.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в валютном блоке в октябре подскочила на 21% в годовом выражении (+19% в сентябре), максимальными темпами с декабря 2022 года, на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Повышение цен на услуги ускорилось до 3,3% с 3,2% месяцем ранее, на продукты питания, алкоголь и табачные изделия - до 1,5% с 1,3%, на промышленные товары - до 1,2% с 1,1%.

Базовая инфляция (потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, индекс CPI Core) ускорилась в октябре до 2,6% в годовом выражении с сентябрьских 2,5%.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после повышения на 0,6% месяцем ранее.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за ноябрь будут обнародованы 1 декабря.