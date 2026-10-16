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Brent подорожала до $106,72 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту и завершают неделю в плюсе.

К 14:33 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (0,76%), до $106,72 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,2 (0,2%), до $98,17 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 0,1%, тогда как цена WTI подскочила на 3% на данных о резком падении запасов нефти в США на предыдущей неделе. По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в Соединенных Штатах сократились на 8,557 млн баррелей из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с ураганом. Падение стало рекордным с февраля.

Товарные запасы бензина повысились на 3,518 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,527 тысячи баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов бензина на 500 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тревогу по-прежнему вызывает безопасность движения судов в районе Ормузского пролива. По меньшей мере десять торговых судов подверглись атакам в этом районе с минувшего воскресенья, согласно данным Международной морской организации ООН и Управления морских торговых перевозок Великобритании. Это максимальный показатель с момента начала боевых действий в регионе.

Ранее цены на нефть снижались на новости, что страны Международного энергетического агентства (МЭА) ускорят высвобождение ранее обещанных 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов и в ближайшее время высвободят 20 млн баррелей дизельного топлива.

"Относительная стабильность котировок отражает постоянные риски перебоев поставок с Ближнего Востока, где продолжаются атаки на суда в Ормузском проливе и вокруг него", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Brent WTI МЭА Минэнерго США
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