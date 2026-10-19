Brent подешевела до $108,17 за баррель

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник.

К 18:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,69 (1,54%), до $108,17 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,57 (0,56%), до $100,84 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает ожидание увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого президентом США Дональдом Трампом решения не вводить против России санкции, предусмотренные "законом Грэма". Трамп 16 октября проинформировал Конгресс, что приостановил введение санкций, предусматривающих введение масштабных пошлин в отношении России и основных покупателей ее энергоносителей.

"Решение Трампа выглядит как очередная отчаянная попытка сдержать цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в США", - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova. По её словам, эта мера не сможет решить проблемы перебоев поставок топлива через Ормузский пролив, где танкеры продолжают подвергаться регулярным атакам.

В понедельник иранское агентство Fars сообщило со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Ираном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе.

По данным Kpler, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.