Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.) сообщила, что планирует запустить сервис беспилотных такси в Торонто в 2028 году. Это будет первый проект Waymo в Канаде и очередной шаг по расширению деятельности за пределами США.

Waymo начинает подготовительные работы в крупнейшем городе Канады, в том числе составление карт и взаимодействие с местными органами власти, готовясь к будущему внедрению системы управления Waymo Driver. Уже в ближайшие дни на улицах Торонто появятся роботакси, но пока под управлением водителей.

"Выход на канадский рынок - важная веха в глобальном развитии Waymo", - отметила один из главных исполнительных директоров компании Текедра Мавакана.

Для обеспечения работы сервиса в Торонто Waymo будет работать вместе с Element Fleet Management. Эта компания, штаб-квартира которой находится в Торонто, является мировым лидером в области интеллектуальных решений для управления автопарками и мобильностью. Она возьмет на себя комплексное обслуживание парка транспортных средств Waymo.