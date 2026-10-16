Поиск

Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году

Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.) сообщила, что планирует запустить сервис беспилотных такси в Торонто в 2028 году. Это будет первый проект Waymo в Канаде и очередной шаг по расширению деятельности за пределами США.

Waymo начинает подготовительные работы в крупнейшем городе Канады, в том числе составление карт и взаимодействие с местными органами власти, готовясь к будущему внедрению системы управления Waymo Driver. Уже в ближайшие дни на улицах Торонто появятся роботакси, но пока под управлением водителей.

"Выход на канадский рынок - важная веха в глобальном развитии Waymo", - отметила один из главных исполнительных директоров компании Текедра Мавакана.

Для обеспечения работы сервиса в Торонто Waymo будет работать вместе с Element Fleet Management. Эта компания, штаб-квартира которой находится в Торонто, является мировым лидером в области интеллектуальных решений для управления автопарками и мобильностью. Она возьмет на себя комплексное обслуживание парка транспортных средств Waymo.

Waymo США Торонто Канада Текедра Мавакана Element Fleet Management
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Совет рынка" встревожен постепенной деградацией платежной дисциплины на энергорынке

"Интерфакс" представил систему данных и корпоративной аналитики "Евразия Коннект"

Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году

 Waymo планирует запустить беспилотные такси в Торонто в 2028 году

МСЗ снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду до 39,4 млн т

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

 Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

 KFC в США переходит на напитки Coca-Cola после 40 лет партнерства с Pepsi

"Русагротранс" отметил рост цен на российскую и европейскую пшеницу из портов Балтики

"Русагротранс" прогнозирует рост экспорт пшеницы в октябре до 3 млн тонн

Москва вновь увеличит годовой лимит размещения облигаций, теперь до 300 млрд рублей

 Москва вновь увеличит годовой лимит размещения облигаций, теперь до 300 млрд рублей

Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

 Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12347 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов