Waymo планирует запустить беспилотные такси в Токио в 2027 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.), оператор приложения для вызова такси GO и таксомоторная компания Nihon Kotsu во вторник объявили о планах запустить в Токио услуги полностью автономных такси в 2027 году.

Как сообщается в совместном заявлении компаний, это будет первый подобный сервис в Японии.

Компании сообщили, что планируют начать с небольшого автопарка, а затем увеличить его примерно до 100 автомобилей, охватив ключевые районы Токио.

Реализация проекта зависит от получения разрешений регулирующих органов и подтверждения надежности технологий и операционной модели Waymo. После их выдачи и завершения проверки сервис будет работать без водителей, а заказать поездку можно будет через приложения GO и Waymo.

"С момента прихода Waymo в Токио в 2025 году три наши компании вели активную работу по подготовке к обслуживанию пассажиров. За последний год автомобили Waymo изучили улицы города, словно местные жители: они передвигаются в автономном режиме под наблюдением специально обученных сотрудников Nihon Kotsu, уверенно маневрируя на узких улочках и безопасно двигаясь в плотном потоке", - сообщается в пресс-релизе.