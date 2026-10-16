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Иран и Азербайджан изучают строительство ПХГ для поставок газа из России в Иран

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Иран и Азербайджан обсуждают возможность строительства подземных хранилищ газа в рамках реализации проекта строительства газопровода из России в Иран через территорию Азербайджана, сообщил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи в ходе РЭН.

Он отметил, что в рамках обсуждения проекта по поставкам российского газа в Иран обсуждается использование уже существующей инфраструктуры, а также строительство ПХГ, благодаря чему можно настраивать сезонность работы - когда-то определенные страны смогут импортировать газ, или наоборот.

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Эльшад Насиров подтвердил, что сейчас идет конкретная техническая оценка существующей инфраструктуры Азербайджана, а также "компрессорного хозяйства на российско-азербайджанской границе и на азербайджано-иранской границе".

Он отметил, что ГНКАР и "Газпром" хотят ознакомиться с системой газопроводов на иранской территории, чтобы иметь возможность выстроить конкретные технические параметры трех стадий развития такого транзита. "Первая - имеющиеся технические возможности, вторая - рассмотрение возможности расширения объемов, которые могут быть отправлены из России в Иран без значительных инвестиций (можно сделать путем ремонтов, использования разных вариантов давления) и третий вариант - строительство крупного газопровода на 55 млрд куб. м газа в год. Наша сторона на все три проекта отвечает положительно, поэтому желаем российской и иранской сторонам достичь согласия по тем вопросам, по которым его еще нет. Мы готовы предоставить все возможности для сотрудничества", - сказал Насиров.

В начале 2025 года Москва и Тегеран согласовали маршрут прокладки газопровода из России в Иран через Азербайджан. Сначала планируется небольшая мощность - около 2 млрд кубометров в год, но есть предварительная договоренность об увеличении её в дальнейшем до 55 млрд кубометров.

Азербайджан Газпром Иран ПХГ ГНКАР Эльшад Насиров Саид Тавакколи
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