Газопровод из России в Иран через Азербайджан будет финансироваться через гибридную модель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Финансирования проекта газопровода из России в Иран через Азербайджан будет реализовано через гибридную модель, сообщил "Ведомостям" посол Ирана в России Казем Джалали.

"Что касается финансирования и реализации проекта газопровода, наиболее вероятными моделями являются гибридные модели, т. е. участие крупных российских энергетических компаний наряду с двусторонними механизмами расчетов или использованием национальных валют", - сказал дипломат.

По его словам, на апрель 2026 года согласованный более чем годом ранее "азербайджанский маршрут является наиболее реалистичным и готовым вариантом для развития обменов и расширения газотранспортных мощностей" как "наиболее практичный и надежный вариант для развития ирано-российского газового сотрудничества в нынешней ситуации". В то же время, "с технической точки зрения возможны и альтернативные маршруты", допустил он.

В начале 2025 года Иран и Россия согласовали маршрут прокладки газопровода из России в Иран через Азербайджан. Сначала планируется небольшая мощность - около 2 млрд кубометров в год, но есть предварительная договоренность об увеличении в дальнейшем до 55 млрд куб. метров. Год назад Джалали сообщил, что страны на 90% решили вопросы в рамках проекта транзита российского газа через территорию исламской республики. "Документ подписан. У нас есть полная готовность, проводим исследования технического характера, но 90% наших вопросов решены", - уточнял он. В рамках рассматриваемого проекта есть возможность возобновить использование уже имеющегося газопровода, а также построить новый газопровод как ответвление от существующего.