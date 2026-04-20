Газопровод из России в Иран через Азербайджан будет финансироваться через гибридную модель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Финансирования проекта газопровода из России в Иран через Азербайджан будет реализовано через гибридную модель, сообщил "Ведомостям" посол Ирана в России Казем Джалали.

"Что касается финансирования и реализации проекта газопровода, наиболее вероятными моделями являются гибридные модели, т. е. участие крупных российских энергетических компаний наряду с двусторонними механизмами расчетов или использованием национальных валют", - сказал дипломат.

По его словам, на апрель 2026 года согласованный более чем годом ранее "азербайджанский маршрут является наиболее реалистичным и готовым вариантом для развития обменов и расширения газотранспортных мощностей" как "наиболее практичный и надежный вариант для развития ирано-российского газового сотрудничества в нынешней ситуации". В то же время, "с технической точки зрения возможны и альтернативные маршруты", допустил он.

В начале 2025 года Иран и Россия согласовали маршрут прокладки газопровода из России в Иран через Азербайджан. Сначала планируется небольшая мощность - около 2 млрд кубометров в год, но есть предварительная договоренность об увеличении в дальнейшем до 55 млрд куб. метров. Год назад Джалали сообщил, что страны на 90% решили вопросы в рамках проекта транзита российского газа через территорию исламской республики. "Документ подписан. У нас есть полная готовность, проводим исследования технического характера, но 90% наших вопросов решены", - уточнял он. В рамках рассматриваемого проекта есть возможность возобновить использование уже имеющегося газопровода, а также построить новый газопровод как ответвление от существующего.

Новости по теме

"СберМедИИ" разрабатывает AI-продукты для выхода на международный рынок

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей

 Госпакет акций ЮГК в размере 67,2% оценили для продажи в 140,4 млрд рублей

Цены на нефть прибавляют более 5%, Brent торгуется на уровне $95,3 за баррель

 Цены на нефть прибавляют более 5%, Brent торгуется на уровне $95,3 за баррель

Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"

Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

 Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

 В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

 Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Brent подешевела до $88,76 за баррель

Цена нефти Brent рухнула на $10,28, до $89,11 за баррель

 Цена нефти Brent рухнула на $10,28, до $89,11 за баррель
