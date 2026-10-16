Глава РФПИ заявил, что сделка по дизелю - один из целого ряда проектов с США

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - С Соединенными Штатами Америки по указанию президента РФ обсуждается ряд экономических, инвестиционных проектов, которые будут реализованы, сделка по дизелю - один из таких проектов, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Действительно, подтверждаем, что по указанию и по поручению президента России Владимира Владимировича Путина есть целый набор экономических, инвестиционных проектов, которые обсуждаются с американской стороной и которые будут реализованы. И сделка по дизелю - это один из таких проектов", - сказал Дмитриев, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что не только уран поставляется в Соединенные Штаты, "надо больше поставлять и удобрений, и алюминия, и редкоземельных металлов".

"Безусловно, также в списке наших проектов, которые мы обсуждаем с американской стороной, это и различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах", - уточнил Дмитриев.