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Дмитриев ожидает, что вскоре будет объявлено о ряде "важных инициатив" РФ и США

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Дизельную сделку" между США и Россией вскоре должны дополнить другие важные инициативы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"У нас есть абсолютно четкая таблица с (потенциальными российско-американскими - ИФ) проектами, по которой мы абсолютно четко идем", - сказал Дмитриев на РЭН-2026, напомнив, что обсуждаются проекты в Арктике, в сфере СПГ, дата-центров, в том числе с использованием атомной энергии.

Все идет "довольно сложно", так как есть сопротивление с различных сторон, констатировал Дмитриев. "Но вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся. И важно, что это происходит не по окончании СВО, а прямо сейчас", - заявил глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев РФПИ США
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