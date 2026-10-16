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Миллер считает, что за рубежом недооценивают глубину факторов, влияющих на цену газа в Европе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе. Такое мнение высказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая "на полях" Российской энергетической недели (РЭН) на вопрос журналистов об оценке зарубежными экспертами ситуации с ценами на газ в Европе.

"Зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе. Полтора месяца назад они давали оценку коридора цен в октябре 800-900 долл. По факту они достигли уровня 1000-1100", - сказал он.

Алексей Миллер Газпром Европа
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