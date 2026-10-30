Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2500/тыс. куб. м в случае холодной зимы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе в зимний период могут превысить те значения, которые установились в настоящее время.

"Уровень $1200 за тыс. куб. м, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре. С учетом серии исторических антирекордов по закачке газа в ПХГ, установленных европейцами, например, у крупнейшего потребителя газа, Германии, хранилища заполнены только на 61,6%, можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать $2500 за тыс. куб. м", - приводит "Газпром" слова своего председателя правления Алексея Миллера.