Кабмин выделил более 1,7 млрд руб. на поддержку региональных программ развития экспорта

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Свыше 1,7 млрд рублей будет направлено регионам на реализацию мероприятий в рамках программ развития экспорта, распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, опубликованному в субботу на сайте правительства, средства получат 58 субъектов, подавших соответствующие заявки. Это позволит увеличить объем их зарубежных поставок до 3,2 млрд рублей.

"Речь в том числе идет о проектах, которые реализуются представителями малого и среднего бизнеса при поддержке региональных экспортных центров. Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки - от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках. Это ускоряет поиск торговых партнеров на перспективных рынках и адаптацию к местным правилам и требованиям", - отмечается в сообщении.

Говоря о принятом решении на заседании правительства 15 октября, Мишустин отметил, что оно будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний.