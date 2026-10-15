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Государство выделит субъектам РФ в 2026 г. 1,7 млрд руб. для поддержки экспорта

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Объем госфинансирования деятельности региональных центров поддержки экспорта, которые с этого года перешли в ведение Минпромторга РФ, составит в этом году 1,725 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в четверг.

"Сегодня направим свыше 1 млрд 725 млн рублей на стимулирование экспорта, прежде всего тех проектов, которые реализуются местными и малыми, и средними предприятиями при участии региональных экспортных центров. Средства получат две трети российских территорий, те, кто подал вовремя соответствующие заявки", - сказал он.

Предполагается, что выделенные средства "позволят повысить объём зарубежных поставок примерно до 4,2 млрд рублей", отметил глава правительства.

В августе Минпромторг РФ провел первый отбор заявок субъектов РФ на получение субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы. На 2026 год заявки подали 58 регионов, а на 2027 год - 72 субъекта.

Всего Центры поддержки экспорта действуют в 85 регионах РФ. С 1 апреля они перешли под регулирование Минпромторга, ранее они находились в сфере деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ). Предполагается, что ЦПЭ будут оказывать поддержку предпринимателей на всех этапах экспортной сделки, включая базовые консультации по вопросам внешней экономической деятельности, обучение, поиск партнеров, организацию участия в бизнес-миссиях и на международных выставках как в России, так и за рубежом, содействие в размещении на зарубежных электронных торговых площадках, отмечали в Минпромторге.

Михаил Мишустин Минпромторг РФ
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