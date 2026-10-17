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Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших криптобирж, Bitget, включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами компании.

Соответствующие изменения внесены в пользовательское соглашение биржи 16 октября.

"Затронутые ограничениями пользователи получат персональные уведомления - по электронной почте, через сообщения в приложении и/или посредством push-уведомлений, - в которых будут указаны дальнейшие действия, соответствующие сроки и порядок вывода средств", - сообщили представители Bitget в официальных соцсетях криптобиржи.

В указанных уведомлениях сообщается, что с 10:00 по московскому времени 18 октября "новые сделки, ордера и подписки будут недоступны". "Закройте все позиции до 21 октября 2026 года (10:00 по Москве) и выведите активы. Оставшиеся позиции будут закрыты автоматически. С 21 октября (10:00 по Москве) вход в аккаунт будет ограничен", - говорится в сообщениях.

Bitget Казахстан Белоруссия Россия
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Bitget запретила операции пользователям из РФ, Казахстана и Белоруссии

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