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Что произошло за день: суббота, 17 октября

Подрыв супертанкера на мине в районе Персидского залива, решение криптобиржи Bitget, туман в Москве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате терактов.

- С 10 по 17 октября в сторону Московского региона летели 2730 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Криптобиржа Bitget включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран - их резиденты не смогут пользоваться услугами компании.

- Уже второй супертанкер подорвался на мине в районе Персидского залива. ВМС Корпуса стражей Исламской революции заявили, что судно перевозило более 2 млн баррелей нефти, на нем были отключены транспондеры.

- Папу римского Льва XIV выписали из больницы в Риме после операции на легком.

- В Москве туман ожидается до утра воскресенья - он сохранится третью ночь подряд.

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Что произошло за день: суббота, 17 октября

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