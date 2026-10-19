Рубль утром умеренно укрепляется в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль умеренно укрепляется на фоне как позитивных геополитических новостей, так и высоких цен на нефть, несмотря на их некоторую коррекцию в начале новой недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,414 руб. (-4,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,1 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных санкций, предусмотренных подписанным им ранее этой осенью "законом Грэма", сообщил в ночь на субботу Белый дом. "Я принял решение приостановить реализацию подобных санкций и пошлин, предусмотренных "законом Грэма", - говорится в указе Трампа, текст которого опубликовала его администрация. Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но при этом имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам.

Поэтому подписанный Трампом указ, с одной стороны, предусматривает введение таких мер, как пошлины в 100% в отношении пяти ведущих покупателей нефти и газа из РФ, если они продолжат закупку после 18 октября. Также указ вводит пошлины в 500% на импорт из России. Пошлины предусмотрены и в отношении пяти основных стран, помогающих РФ обходить ограничительные меры в сфере энергетики. С другой стороны, указ Трампа немедленно ставит все эти меры на паузу.

В указе подчеркивается, что "заморозка" мер из "закона Грэма" - бессрочная, но у главы государства есть возможность в любой момент пересмотреть позицию. "Исключения из санкционного режима (...) останутся в силе до тех пор, пока президент и госсекретарь, консультируясь с министром финансов и торговым представителем, не придут к выводу, что санкции следует претворить в жизнь", - подчеркивается в документе.

Американские СМИ поясняют, что на практике это означает, что Трамп сохраняет за собой возможность вернуться к имплементации этих мер в будущем, если посчитает их необходимыми. В сообщениях СМИ также говорится, что те санкции, которые США ввели против РФ до "закона Грэма", остаются в силе. В свою очередь, Bloomberg указывает, что решение президента США не вводить пошлины позволит ему избежать конфликтных ситуаций с такими покупателями российских энергоресурсов, как Китай, Индия, Турция. Кроме того, Трамп сможет беспрепятственно продолжить сотрудничество с Россией по насыщению мировых рынков дизельным топливом.

Трамп не стал вводить против РФ санкции, предусмотренные "законом Грэма", так как такие меры помешали бы работе по решению украинского конфликта, заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс. "Президент Трамп ясно давал понять, что хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Поскольку переговоры продолжаются, данный закон предоставляет президенту дополнительные полномочия для достижения мирного урегулирования", - приводит слова представителя Белого дома портал Axios. "Применение санкционных положений сейчас помешало бы текущим усилиям США по достижению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией. Президент сохраняет за собой право использовать эти полномочия в любое время, если сочтет, что это послужит национальным интересам", - пишет Axios.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в понедельник в рамках коррекции на ожиданиях увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого президентом США решения не вводить против РФ ограничительные меры, предусмотренные "законом Грэма". Трамп объяснил свое решение тем, что введение новых санкций отдалило бы Москву от переговорного процесса по Украине. Он напомнил, что может в любой момент, если это потребуется, все же ввести санкции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:01 по Москве составила $107,66 за баррель, что на 2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 3,72%, до $109,86 за баррель, максимума с 19 мая. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,59%, до $99,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,51%, до $101,41 за баррель.

В пятницу цена нефти Brent поднималась до отметки в $110 за баррель впервые с мая на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и новых угроз безопасности судоходства в регионе. Согласно данным Kpler, опубликованным в пятницу, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.

Пара CNY/RUB в конце прошлой недели откатилась к технической поддержке, расположенной на уровне 12,5 рублей. Инвесторы переоценивали ожидания по потокам валюты, закладывая поддержку рубля со стороны экспортеров во второй половине октября, отмечают аналитики ПСБ. На этой неделе рубль может вновь попытаться улучшить свои позиции относительно основных мировых валют. "Поддержку ему будет оказывать постепенный рост предложения со стороны экспортеров как за счет поступления выручки от продажи нефти в сентябре по более высоким ценам, так и за счет старта подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 28 октября. На этом фоне юань и доллар могут опуститься в нижние половины диапазонов 12,0-12,5 руб. и 80-85 руб., соответственно", - полагают эксперты ПСБ.