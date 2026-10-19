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Трамп объяснил решение не вводить дополнительные санкции против России

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал вводить дополнительные ограничительные меры против РФ, так как они бы отдалили Москву от переговорного процесса по Украине.

"Мое решение по России - очень простое. Я в настоящее время работают над мирным урегулированием между РФ и Украиной, и я не хочу предпринимать шаги, которые глупым образом отпугнут Россию от стола переговоров. Мы добиваемся отличного прогресса, в том числе - в проходящих сейчас переговорах по обмену заложниками", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что сохраняет возможность в любой момент, если это потребуется, все же ввести санкции. "Я могу подписать этот документ (о дополнительных санкциях - ИФ) позже, в любой момент", - отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил Конгрессу США, что поставил на паузу введение пошлин против РФ и основных покупателей ее энергоносителей.

РФ США Дональд Трамп
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