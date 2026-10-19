Страны Центральной Азии и США договорились развивать энергетическое партнерство

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Страны Центральной Азии и США намерены укреплять энергетическое партнерство, развивать добычу и переработку полезных ископаемых, а также создавать региональные цепочки поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в формате "C5+1" в Самарканде.

"Мы осознаем, что укрепление энергетического партнерства между США и странами Центральной Азии придаст новый импульс созданию интегрированных цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью, что обеспечит устойчивый экономический рост и энергетическую безопасность", - отмечается в документе.

Участники встречи подчеркнули, что страны региона располагают значительными запасами природных ресурсов и намерены расширять сотрудничество в энергетике, геологоразведке и переработке сырья. В частности, стороны планируют обмениваться опытом и передовыми методами управления геологической информацией.

Отдельное внимание уделено развитию перерабатывающих производств, увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению ее поставок на международные рынки. По мнению участников встречи, это позволит странам Центральной Азии эффективнее реализовать экспортный потенциал и увеличить экономическую отдачу от использования природных ресурсов.

Еще одним приоритетом названо развитие Транскаспийского торгового пути, который должен способствовать расширению торговли и инвестиций между Центральной Азией и США, а также выходу региональных производителей на новые рынки.

"Наши совместные усилия по дальнейшему развитию Транскаспийского торгового пути придадут мощный импульс двусторонней торговле и инвестициям между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также откроют новые возможности на быстрорастущих рынках", - говорится в заявлении.

Стороны также договорились содействовать углублению региональной экономической интеграции и формированию конкурентоспособного рынка, связанного с экономикой США. Для этого предполагается расширять внутрирегиональную торговлю, улучшать транспортную связанность, гармонизировать таможенные процедуры и укреплять промышленную кооперацию.

Формат "C5+1" был создан в сентябре 2015 года для обсуждения региональных вопросов между США и пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.