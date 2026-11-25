Президент Киргизии предложил США вывести двусторонние отношения на новый уровень

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с послом США Стивеном Гилленом предложил вывести двусторонние киргизско-американские отношения на новый качественный уровень, сообщила пресс-служба президента.

"Садыр Жапаров рассказал новому послу об экономических достижениях, укреплении государственных институтов, повышении уровня жизни граждан и создания новых возможностей для отечественных предпринимателей. В этой связи он отметил необходимость вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень", - говорится в сообщении.

Жапаров подчеркнул, что Киргизия высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа, направленные на укрепление отношений с Центральной Азией и развитие киргизско-американского сотрудничества. Он отметил готовность киргизской стороны к расширению взаимовыгодного экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества с США, в том числе в банковской и финансовой сферах, горнодобывающей промышленности и энергетике.

Гиллен отметил дружественные отношения между двумя государствами и выразил заинтересованность США в укреплении и расширении партнерства в различных сферах и выразил готовность США оказывать поддержку в продолжении этого положительного курса в качестве надежного партнера.