ФАС предложила ввести спецтарифы на невостребованную сетевую мощность

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает ввести специальные тарифы для стимулирования спроса на электроэнергию от недогруженных центров питания через спецтарифы, в том числе для майнеров, такой проект постановления правительства служба разместила на едином портале проектов нормативных и правовых актов.

"В рамках повышения эффективности загрузки невостребованных электросетевых мощностей предлагаем создать механизм по стимулированию спроса на электрическую энергию от недозагруженных центров питания путем установления для потребителей, присоединивших свои энергопринимающие устройства к таким подстанциям (в том числе потребителей-майнеров), специальных тарифов на электроэнергию", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как объяснили в ФАС, проект постановления предусматривает, что в расчетах с такими потребителями "объем услуг по передаче электроэнергии будет определяться исходя из поэтапного увеличения: от 25% величины максимальной мощности до фактического объема использования инфраструктуры (в первый-третий календарный годы с дальнейшим повышением - ИФ)".

"При этом объекты электросетевого хозяйства должны быть расположены в Ханты-Мансийском автономном округе и быть включены в специальный перечень построенных недозагруженных центров питания. Кроме того, максимальная мощность технологически присоединенного энергопринимающего устройства должна составлять не менее 5 МВт", - отмечается в комментарии службы.

В качестве примера недозагруженных регионов в пояснительной записке ФАС приводит центры питания в ведении "Россети Тюмень", которые были построены для нефтегазовых потребителей, но добыча ими в регионе прекращена, свободная мощность превышает 500 МВт.

Сами "Россети" сообщали, что обсуждают предоставление сетям возможности заниматься майнингом в регионах с большим объемом невостребованной свободной мощности. "Считаем, что предоставление электросетевым компаниям (возможности - ИФ) заниматься деятельностью по майнингу цифровой валюты - это по существу перспектива решения многих задач", - говорил на РЭН замглавы компании по правовому обеспечению Даниил Краинский.

Краинский пояснял, что компании "критически необходим" источник для решения стоящих перед сетями задач. "Наши потребности только увеличились, проблемы усугубились", - отмечал он.

Менеджер приводил в пример ту же "Россети Тюмень", которая обслуживает узлы на "800 незагруженных мегаватт" в регионах с выработанными месторождениями в тайге, "никаких перспектив появления там каких-либо потребителей нет".

"Мощность стоит, заперта, не используется. При этом есть огромное количество нужд непосредственно у сетевой компании, задач, которые ставит чаще всего государство, связанные с развитием и так далее. Их надо выполнять с поддержанием работоспособности сетевого комплекса. Вот есть возможность, если правильно посмотреть на предмет под правильным углом, обеспечить наличие соответствующего источника. По-моему, это очень важный вопрос, и мы будем продолжать обсуждение этой темы в сообществе и надеемся, что придём к какому-то консенсусу", - говорил Краинский.

Сейчас действует запрет на совмещение деятельности по майнингу с производством, передачей и продажей электроэнергии, а также с управлением в энергетике.

В конце сентября ФАС также опубликовала законопроект, предусматривающий запрет субъектам электроэнергетики на управление объектами майнинговой инфраструктуры, соответствующий документ был размещен на едином портале нормативных и правовых актов. Новый предлагаемый запрет затронет те компании, которые предоставляют услуги по размещению майнингового оборудования, уточняли в пресс-службе ФАС.

Ранее замглавы службы Геннадий Магазинов сообщал, что в совмещении деятельности ФАС видит риски для надежности в энергетике.

Сейчас действует ряд территориальных ограничений для майнинга, обусловленный дефицитами энергомощностей. Так, запрет на майнинговую деятельность для всех работает в Москве и Московской области, в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.