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ФАС разместила проект "нормативки" для запрета энергетикам управлять объектами майнинга

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала законопроект, предусматривающий запрет субъектам электроэнергетики на управление объектами майнинговой инфраструктуры, соответствующий документ размещен на едином портале нормативных и правовых актов.

"Законопроект направлен на распространение запрета на совмещение видов деятельности по передаче электрической энергии, деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельности по производству или купле-продаже электрической энергии с деятельностью операторов майнинговой инфраструктуры", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Аналогичный запрет уже действует в отношении непосредственно майнинга: его нельзя совмещать с производством, передачей и продажей электроэнергии, а также с управлением в энергетике.

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Новый предлагаемый запрет затронет те компании, которые предоставляют услуги по размещению майнингового оборудования, уточнили в пресс-службе ФАС.

Ранее замглавы службы Геннадий Магазинов сообщал, что в совмещении деятельности ФАС видит риски для надежности в энергетике.

Сейчас действует ряд территориальных ограничений для майнинга, обусловленный дефицитами энергомощностей. Так, запрет на майнинговую деятельность для всех работает в Москве и Московской области, в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.

ФАС
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