В США в октябре индекс доверия стройкомпаний к экономике упал до минимума за 14 лет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны в октябре опустился до 29 пунктов с 32 пунктов месяцем ранее, сообщила Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний (NAHB). Это минимальный уровень более чем за 14 лет (с июня 2012 года). В октябре 2025 года индикатор находился на отметке 37 пунктов.

Негативные настроения среди застройщиков связаны с конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к повышению ипотечных ставок и цен на строительные материалы, зависящих от стоимости энергоносителей. Падение также обусловлено нехваткой рабочей силы на фоне ужесточения иммиграционной политики, а также ростом расходов из-за введения импортных пошлин.

Аналитики в среднем не ожидали изменения индекса с сентябрьского уровня, сообщает Trading Economics.

Значение показателя выше отметки в 50 пунктов сигнализирует о том, что большее число строителей рассматривают условия бизнеса как благоприятные, ниже - о преобладании пессимистичных настроений.

Все три составляющих индекса снизились в текущем месяце. Подындексы, оценивающие текущую ситуацию в отрасли и показывающие прогноз продаж на ближайшие полгода, опустились на 2 пункта (до 33 пунктов) и на 5 пунктов (до 32 пунктов) соответственно. Индикатор количества потенциальных покупателей ушел вниз на 5 пунктов - до 18 пунктов.

По данным ассоциации, в октябре 43% строительных компаний снизили цены, что является максимальным показателем с 2020 года. В среднем сокращение цен составило 6%.

При этом 65% респондентов заявили об использовании других мер для поощрения клиентов к покупке жилья. Показатель превысил 60% по итогам девятнадцатого месяца подряд.

"Рост ипотечных ставок, высокие затраты на строительство и снижение потребительской уверенности заставляют многих потенциальных покупателей занимать выжидательную позицию, - заявил главный экономист NAHB Роберт Дитц. - В результате активность покупателей упала до самого низкого уровня с апреля 2012 года, если не учитывать период начала пандемии в апреле 2020 года".

Членами NAHB являются более 140 тысяч компаний, которые работают в строительной отрасли и смежных областях.