Поиск

В США в октябре индекс доверия стройкомпаний к экономике упал до минимума за 14 лет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны в октябре опустился до 29 пунктов с 32 пунктов месяцем ранее, сообщила Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний (NAHB). Это минимальный уровень более чем за 14 лет (с июня 2012 года). В октябре 2025 года индикатор находился на отметке 37 пунктов.

Негативные настроения среди застройщиков связаны с конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к повышению ипотечных ставок и цен на строительные материалы, зависящих от стоимости энергоносителей. Падение также обусловлено нехваткой рабочей силы на фоне ужесточения иммиграционной политики, а также ростом расходов из-за введения импортных пошлин.

Аналитики в среднем не ожидали изменения индекса с сентябрьского уровня, сообщает Trading Economics.

Значение показателя выше отметки в 50 пунктов сигнализирует о том, что большее число строителей рассматривают условия бизнеса как благоприятные, ниже - о преобладании пессимистичных настроений.

Все три составляющих индекса снизились в текущем месяце. Подындексы, оценивающие текущую ситуацию в отрасли и показывающие прогноз продаж на ближайшие полгода, опустились на 2 пункта (до 33 пунктов) и на 5 пунктов (до 32 пунктов) соответственно. Индикатор количества потенциальных покупателей ушел вниз на 5 пунктов - до 18 пунктов.

По данным ассоциации, в октябре 43% строительных компаний снизили цены, что является максимальным показателем с 2020 года. В среднем сокращение цен составило 6%.

При этом 65% респондентов заявили об использовании других мер для поощрения клиентов к покупке жилья. Показатель превысил 60% по итогам девятнадцатого месяца подряд.

"Рост ипотечных ставок, высокие затраты на строительство и снижение потребительской уверенности заставляют многих потенциальных покупателей занимать выжидательную позицию, - заявил главный экономист NAHB Роберт Дитц. - В результате активность покупателей упала до самого низкого уровня с апреля 2012 года, если не учитывать период начала пандемии в апреле 2020 года".

Членами NAHB являются более 140 тысяч компаний, которые работают в строительной отрасли и смежных областях.

США NAHB Роберт Дитц Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $108,17 за баррель

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы

Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

 Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются в минусе

Маск пообещал раздать американским детям по одной акции SpaceX

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

 Рынки акций Европы выросли в пятницу, недельный подъем Stoxx 600 стал максимальным с июня

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3932 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12427 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов