Макрон поедет на Ближний Восток для обсуждения проблем обороны и энергоснабжения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон начинает в понедельник многодневное турне по странам Ближнего Востока, он посетит Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар; в центре внимания - вопросы оборонного сотрудничества и региональной безопасности, сообщает Rapporteur.

Интернет-издание ссылается на Елисейский дворец, отмечая, что "президента Франции будут сопровождать представители оборонной промышленности; они обсудят как текущую поддержку, так и возможные варианты ее расширения".

Франция является второй по значимости внешней военной силой в регионе, уступая лишь США. На Ближнем Востоке размещены несколько тысяч французских военнослужащих и функционируют три военные базы, в том числе военно-морская база "Ас-Салам" в Абу-Даби. Кроме того, у Франции заключены соглашения о военном сотрудничестве с рядом стран, которые посетит Макрон, напоминает Rapporteur.

В прошлом месяце, пишет издание, Макрон объявил, что Франция направит дополнительные оборонительные средства для защиты инфраструктуры Саудовской Аравии в Янбу - ключевом терминале по экспорту сырой нефти на Красном море, который неоднократно становился целью атак йеменских хуситов.

"Еще одна важная цель поездки - обеспечение дополнительных поставок энергоресурсов. В состав делегации, сопровождающей Макрона, вошли представители крупнейших французских энергетических компаний, в частности Engie и TotalEnergies", - сообщается в публикации.

В минувшее воскресенье Макрон в своем телевизионном обращении к французам в связи с последствиями массовых протестов и беспорядков в стране заявил, что "предпринял ряд мер на международном уровне, чтобы гарантировать (...) снабжение горючим, газом и действовать на рынке энергии". Он объявил о своем визите в страны Персидского залива.

"Премьер-министр и правительство также приняли решения в отношении дистрибьюторов горючего, чтобы эти усилия конкретно отразились на ценах. Я знаю, что французы ждут конкретных результатов, и мы продолжим действовать", - заверил Макрон.