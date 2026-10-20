Brent подорожала до $109,92 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут во вторник на новостях о новых атаках на объекты Саудовской Аравии.

К 8:07 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,34%) до $109,92 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,31 (0,3%), до $109,55 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,32%), до $103,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $2,25 (2,2%), до $103,66 за баррель.

Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари. По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.

За последние две недели на Ближнем Востоке атакам подверглись не менее 18 судов, по данным Kpler.

"Цены на нефть получают достаточную поддержку. С учетом волатильности наценка за риск значительная, - отметили аналитики ING. - Однако, если поставки топлива продолжатся несмотря на геополитическую ситуацию, эта наценка может постепенно сойти на нет. Пока предпосылок для этого не наблюдается".