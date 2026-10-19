Нефть Brent подешевела до $107,91 за баррель

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник на ожиданиях увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого президентом США Дональдом Трампом решения не вводить против РФ ограничительные меры, предусмотренные "законом Грэма".

В минувшую пятницу Трамп проинформировал Конгресс, что приостановил введение санкций, предусматривающих масштабные пошлины в отношении РФ и основных покупателей ее энергоносителей.

Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает американским национальным интересам.

Позднее Трамп объяснил свое решение тем, что введение новых санкций отдалило бы Москву от переговорного процесса по Украине. Он напомнил, что может в любой момент, если это потребуется, все же ввести санкции.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил такое решение Трампа тем, что президент должен разобраться с возможными экономическими последствиями подобных мер.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскму времени составляет $107,91 за баррель, что на $1,95 (1,77%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $3,94 (3,72%), до $109,86 за баррель, максимума с 19 мая.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,27 (1,25%), до $100,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,44 (3,51%), до $101,41 за баррель.

В пятницу цена нефти Brent поднималась до отметки в $110 за баррель впервые с мая на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и новых угроз безопасности судоходства в регионе.

Согласно данным Kpler, опубликованным в пятницу, участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе привели к резкому сокращению объема транспортировки нефти из стран Персидского залива. Среднесуточный показатель поставок за семь дней снизился до 8,5 млн баррелей по сравнению с 20 млн баррелей неделей ранее.